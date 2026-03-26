NTV: Турецкий нефтяной танкер Altura подвергся атаке в Черном море

Турецкий танкер Altura под флагом Сьерра-Леоне, который перевозит 140 тысяч тонн нефти, подвергся атаке беспилотниками в Черном море в 24 километрах от входа в пролив Босфор. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил телеканал NTV.
В результате взрыва судно, которое следовало из России, получило повреждения надстройки, капитанского мостика, также появилась течь в районе машинного отделения. Капитан судна запросил помощь береговой охраны.
На данный момент на месте происшествия работают катера береговых служб и пожарное судно экстренного реагирования Nene Hatun, передает телеканал.
Согласно данным сервиса Marinetraffic, судно, которое подверглось нападению, шло из Новороссийска в Стамбул.
7 марта иранские войска ударили беспилотниками по нефтяному танкеру Louise P в Персидском заливе. По словам представителей Корпуса стражей исламской революции, судно шло под флагом Маршалловых островов и могло быть одним из американских активов.
11 марта сухогруз Mayuree Naree из Таиланда, который вышел из порта Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах, подвергся атаке с воздуха во время прохождения через Ормузский пролив и загорелся.