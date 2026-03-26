Дипфейки уже способны разжигать конфликты между государствами: на Молодежном форуме стран-членов ШОС обсудили как с этим бороться

Цифровые технологии, способные создавать неотличимые от реальности фейковые видео и аудио, всё чаще используются не для развлечения, а для эскалации настоящих войн. Как отметили участники Молодёжного форума стран-членов ШОС, прошедшего в Душанбе, генеративные нейросети превратились в мощный инструмент манипуляции общественным мнением.
Главный редактор ассоциации GFCN Иван Серов выступил на сессии «Цифровизация и новые технологии» с докладом о том, как проверять информацию в эпоху искусственного интеллекта. Он обратил внимание слушателей на то, что, хотя нейросети открывают огромные перспективы для развития, их архитектуру необходимо понимать, чтобы противостоять угрозам. Эксперт подчеркнул, что особую тревогу вызывает использование дипфейков в пропагандистских целях, что стало особенно заметно на фоне недавних событий на Ближнем Востоке.
По словам Ивана Серова, созданный с помощью искусственного интеллекта контент сегодня выступает не просто развлекательным продуктом, а прямым оружием в информационной войне. Он призвал специалистов не только осваивать новые технологии, но и активно формировать культуру ответственного медиапотребления. Журналист отметил, что умение отличать правду от подделки становится критически важным навыком, так как фейки используются для искусственной смены нарративов в реальных конфликтах.
Форум в Душанбе объединил технологических лидеров, предпринимателей и общественных деятелей из восьми стран. Участники обсуждали не только вопросы цифровой безопасности, но и развитие предпринимательской инфраструктуры среди молодежи. В ходе дискуссий спикеры сошлись во мнении, что повышение цифровой компетенции является важнейшей задачей для сохранения стабильности в регионе.