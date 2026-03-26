Дипфейки уже способны разжигать конфликты между государствами: на Молодежном форуме стран-членов ШОС обсудили как с этим бороться

Главный редактор ассоциации GFCN Иван Серов выступил на сессии «Цифровизация и новые технологии» с докладом о том, как проверять информацию в эпоху искусственного интеллекта. Он обратил внимание слушателей на то, что, хотя нейросети открывают огромные перспективы для развития, их архитектуру необходимо понимать, чтобы противостоять угрозам. Эксперт подчеркнул, что особую тревогу вызывает использование дипфейков в пропагандистских целях, что стало особенно заметно на фоне недавних событий на Ближнем Востоке.