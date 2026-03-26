Мошенники начали массово использовать ботов с ИИ для атак на россиян

По его словам, злоумышленники закупают тысячи сим-карт и вставляют их в специальные боксы. После этого смартфоны в огромных стеллажах начинают «жить своей жизнью»: заходить в приложения, пытаться проводить платежи и менять лимиты, полностью имитируя действия обычного клиента.
Противостоят таким атакам банки, в том числе с помощью систем наподобие Preventive Proxy, разработанной отечественной компанией.
«Это решение анализирует поведение пользователей с помощью алгоритмов машинного обучения, чтобы отличить автоматизированные запросы ботов от действий реальных людей и создаёт уникальный “цифровой отпечаток” устройства, позволяя системе допускать только доверенные девайсы и отсекать “чужие” устройства злоумышленников», — заключил Зуев.
До этого в Москве полиция пресекла работу узла связи, который использовали телефонные мошенники. Правоохранители задержали трёх человек, обслуживавших сим-боксы. Для установки оборудования злоумышленники специально снимали квартиры.
