Все частные клиники Среднего Урала отказались от процедуры абортов

Источник: Комсомольская правда

Все частные клиники Среднего Урала отказались от проведения абортов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области, информацию подтвердили «КП-Екатеринбург».

Первые частные клиники начали отказываться от таких процедур еще в конце 2025 года. К началу 2026 года процесс завершился — соответствующие лицензии больше не используются. Теперь услуга искусственного прерывания беременности доступна только в государственных медучреждениях в рамках системы ОМС.

Всего по стране от проведения таких вмешательств отказались более 800 частных клиник. В регионе также действует комиссия по репродуктивному выбору. В ее состав входят врач, психолог, социальный работник и священнослужитель. Перед процедурой предусмотрены консультации с гинекологом и психологом.

Тем временем в Санкт-Петербурге за 2025 год было зафиксировано около 3 тысяч абортов. По данным омбудсмена Светланы Агапитовой, всего число прерываний беременности, включая выкидыши, составило 9,8 тысячи. При этом в ряде случаев психологам удавалось убедить женщин отказаться от решения.