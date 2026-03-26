Экспорт оливкового масла из ЕС в Россию упал до минимума за 2,5 года

В январе 2026 года экспорт оливкового масла из Евросоюза в Россию упал до минимального уровня за последние 2,5 года, составив 4,5 миллиона евро. Об этом свидетельствуют данные европейской статистической службы Eurostat.

Источник: Life.ru

Годом ранее этот показатель составлял 4,7 миллиона евро. Таким образом, за 12 месяцев совокупная стоимость поставок сократилась на 200 тысяч евро. Сопоставимые объёмы в последний раз фиксировались в июле 2023 года — тогда сумма составила 4,4 миллиона евро.

Крупнейшими поставщиками оливкового масла на российский рынок среди стран ЕС остались Италия (2,7 млн евро), Испания (1,2 млн) и Греция (352,9 тыс.).

Ранее Life.ru рассказывал, что Франция в пять раз нарастила поставки вина в Россию, выбив Испанию из топ-5 крупнейших поставщиков. При этом первое место всё ещё сохраняет Италия, хотя объём её экспорта упал на 16% — до 234,5 млн долларов.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

