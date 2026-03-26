Экспорт оливкового масла из ЕС в Россию упал до минимума за 2,5 года

Ранее Life.ru рассказывал, что Франция в пять раз нарастила поставки вина в Россию, выбив Испанию из топ-5 крупнейших поставщиков. При этом первое место всё ещё сохраняет Италия, хотя объём её экспорта упал на 16% — до 234,5 млн долларов.