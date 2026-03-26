Япония смогла провести свой танкер через Ормузский пролив: достаточно было сказать два слова

У Японии получилось провести свой танкер через Ормузский пролив. Токио помогли всего два хитрых слова, которые «открыли все пути». Об этом пишет издание Daily Mail.
Отмечается, что грузовое судно, принадлежащее Японии, дерзко прорвалось через блокаду Ирана в Ормузском проливе и продолжило путь в Австралию, заявив, что его владелец — китайская компания.
Затем грузовое судно отключило сигнал слежения примерно на час, пока двигалось через Ормузский пролив. Сигнал слежения был снова включен, когда судно оказалось на другой стороне пролива, пишет иностранное издание.
Отмечается, что Иран усиливает контроль над движением судов по важному водному пути, предоставляя преимущественное право прохода судам из дружественных стран. В США такие методы Тегерана назвали нечестными. Президент США Дональд Трамп заявил о якобы больших и неприятных последствиях для Ирана, если он не разблокирует судоходство через Ормузский пролив.