Два человека погибли в Абу-Даби при падении обломков ракеты

В Абу-Даби в результате падения осколков перехваченной баллистической ракеты погибли как минимум два человека, еще трое получили ранения. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе правительства эмирата.

По данным властей, личности погибших пока не установлены. В сообщении отмечается, что инцидент произошел на улице Свейхан после успешного перехвата ракеты средствами ПВО. При падении обломков также были повреждены несколько автомобилей.

Компетентные органы эмирата уже ликвидировали последствия происшествия и продолжают работу на месте.

24 марта сообщалось, что Израиль и Соединенные Штаты нанесли новый удар по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана. Снаряд упал на территории станции.

Утром 25 марта иранская сторона заявила о 80-й волне ракетных обстрелов объектов Соединенных Штатов и Израиля в Ближневосточном регионе.

Иран напрямую пригрозил ударами по атомной инфраструктуре стран Персидского залива. В The Telegraph утверждают, что список потенциальных целей в том числе пополнила атомная электростанция «Барака» в Объединенных Арабских Эмиратах, расположенная всего в 290 километрах от Абу-Даби.

Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.
Читать дальше