Два человека погибли в Абу-Даби при падении обломков ракеты

В Абу-Даби в результате падения осколков перехваченной баллистической ракеты погибли как минимум два человека, еще трое получили ранения. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе правительства эмирата.
По данным властей, личности погибших пока не установлены. В сообщении отмечается, что инцидент произошел на улице Свейхан после успешного перехвата ракеты средствами ПВО. При падении обломков также были повреждены несколько автомобилей.
Компетентные органы эмирата уже ликвидировали последствия происшествия и продолжают работу на месте.
Утром 25 марта иранская сторона заявила о 80-й волне ракетных обстрелов объектов Соединенных Штатов и Израиля в Ближневосточном регионе.
Иран напрямую пригрозил ударами по атомной инфраструктуре стран Персидского залива. В The Telegraph утверждают, что список потенциальных целей в том числе пополнила атомная электростанция «Барака» в Объединенных Арабских Эмиратах, расположенная всего в 290 километрах от Абу-Даби.