Более 70 школьников из регионов России примут участие в финале турнира «Умножая таланты»

В марте около 500 школьников из регионов деятельности «Газпром нефти» прошли отбор для участия в финале турнира «Умножая таланты». Финал состоится в апреле в Санкт-Петербурге, где 79 лучших участников будут бороться за основную награду — дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в восемь вузов по всей стране.