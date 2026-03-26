Более 70 школьников из регионов России примут участие в финале турнира «Умножая таланты»

В марте около 500 школьников из регионов деятельности «Газпром нефти» прошли отбор для участия в финале турнира «Умножая таланты». Финал состоится в апреле в Санкт-Петербурге, где 79 лучших участников будут бороться за основную награду — дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в восемь вузов по всей стране.
Для выхода в финал команды решали актуальные задачи по нефтехимии, цифровым технологиям и математическому моделированию в нефтегазовой сфере.
В столичном регионе команды старшеклассников оценивали эксперты Московского НПЗ.
Как отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова, очный региональный этап придал турниру новый импульс: школьники из разных регионов активнее включились в состязание. Они решали настоящие задачи от предприятий из своего региона и получили возможность продемонстрировать свои способности экспертам отрасли.
— Благодаря проекту талантливые ребята поступают в партнерские вузы, колледжи и техникумы, а в дальнейшем строят карьеру в ключевых отраслях экономики, — подчеркнула Ярина Сугакова.