В Чечне в этом году будут ремонтировать 15 участков дорог и 4 моста

Ремонт 15 участков трасс и 4 мостов будут проводить в Чеченской Республике в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». 14 из этих 19 дорожных объектов планируют сдать в эксплуатацию до конца декабря, сообщил заместитель министра автомобильных дорог региона Ризван Гехаев.
Например, в республике собираются обновить мост на 27-м км трассы Грозный — Ведено — граница Дагестана. Эта дорога входит в опорную сеть России. По ней можно добраться до спортивно-туристического комплекса «Кезеной-Ам».
А в Грозном завершается реконструкция улиц Айдамирова, Узуева и Старопромысловского шоссе. Также продолжаются работы на улице Аэровокзальной, ведущей к международному аэропорту имени А. А. Кадырова, и на улице Назарбаева, где строят разноуровневую транспортную развязку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.