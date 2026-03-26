«Гонец» создаст новую систему персональной спутниковой связи

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Предприятие «Спутниковая система “Гонец” (входит в Роскосмос) создаст систему персональной спутниковой связи и передачи данных с основным фокусом на низкие и средние скорости. Об этом генеральный директор компании Андрей Манойло рассказал на XVIII Международной конференции Satellites.
«Буквально в ближайшее время мы заходим в новый перспективный проект. Это МСПССПД — многофункциональная система персональной спутниковой связи и передачи данных, основной фокус которой будет основан на сегменте голосовой спутниковой связи и передаче данных на низких и средних скоростях. Эта работа стартует буквально на днях. И там уже будут совершенно другие подходы к организации», — поделился глава компании.
Группировка МСПССПД будет запущена на орбиту на высоте порядка 750 км с более высоким количеством спутников и глобальным охватом связи. «Все сервисы системы “Гонец 2.0” однозначно там должны быть. Окончательное количество космических аппаратов будет определено по результату эскизного проектирования, которое будет осуществлено в короткие сроки. Но мы рассчитываем, что это порядка 180 аппаратов», — подчеркнул Манойло.
По его словам, новая система может закрыть потребность передачи коротких сообщений и глобального покрытия всей территорий Российской Федерации. Кроме того, возможно использование системы зарубежными партнерами. «Гонец» хотел бы с помощью этой группировки отчасти заменить не вошедшие в нацпроект «Космос» группировки «Скиф» и «Марафон», добавил Манойло.