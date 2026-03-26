Во Владимирской области весной высадят 3,2 тысячи гектаров леса

Для посадки арендаторы земельных участков и специалисты лесхозов будут использовать сеянцы сосны обыкновенной и ели европейской, выращенные в местных лесных питомниках. Работы проведут в том числе в Гусь-Хрустальном, Селивановском, Меленковском, Судогодском и Ковровском районах. Всего же в этом году планируется восстановить 6,8 тыс. га леса.