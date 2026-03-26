Во Владимирской области весной высадят 3,2 тысячи гектаров леса

Восстановление лесов на площади 3,2 тыс. га проведут весной во Владимирской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Для посадки арендаторы земельных участков и специалисты лесхозов будут использовать сеянцы сосны обыкновенной и ели европейской, выращенные в местных лесных питомниках. Работы проведут в том числе в Гусь-Хрустальном, Селивановском, Меленковском, Судогодском и Ковровском районах. Всего же в этом году планируется восстановить 6,8 тыс. га леса.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.