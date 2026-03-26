Подмосковный производитель соков повысит эффективность работы

Производитель безалкогольных напитков и соков «ПК ЛИДЕР» из Московской области стал участником федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона. Теперь на предприятии внедрят бережливые технологии, что позволит повысить эффективность работы компании.
В частности, будет улучшен процесс разлива безалкогольных напитков. Специалисты регионального центра компетенций помогут сотрудникам предприятия с внедрением бережливых технологий. Ожидается, что благодаря этому время протекания процесса сократится на 10%, а выработка вырастет на 10%.
Чтобы присоединиться к федеральному проекту, необходимо подать заявку на платформе производительность.рф. Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на инвестиционном портале региона.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.