В селе Дивном на Ставрополье началось благоустройство центральной площади

Там модернизируют прогулочные дорожки, засеют газоны, установят скамейки и фонтан, смонтируют освещение.

Благоустройство центральной площади началось в селе Дивном в Апанасенковском округе Ставропольского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.

На прогулочных дорожках уложат новое покрытие. Еще на площади засеют газоны, установят скамейки и смонтируют современную систему освещения. Кроме того, в зоне отдыха появится фонтан.

«Проект реализуется по решению жителей, отдавших свои голоса во время рейтингового голосования. Центральная площадь Дивного — это место, где встречаются местные жители, проходят важные мероприятия, и мы сделаем все, чтобы обновление стало настоящим подарком. Площадь станет не только украшением села, но и современным, многофункциональным пространством для отдыха, общения и проведения культурных мероприятий», — отметил глава Апанасенковского округа Денис Климов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.