Певица Ольга Серябкина: с Максимом Фадеевым мы разошлись очень по-дружески

— Мои подписчики знают, что я довольно открыто рассказываю о том, как ухаживаю за собой и какие процедуры выбираю. Для себя я давно сформулировала простую формулу — less is more (меньше — значит больше; «Газета.Ru»). Я никогда не стремилась кардинально корректировать внешность или делать что-то, о чем могла бы потом пожалеть. В глобальном смысле не вмешивалась в свои природные данные. При этом я действительно много внимания уделяю уходу за собой — просто стараюсь подходить к этому очень деликатно и осторожно. А что касается давления на женщин из-за внешности — оно было всегда. Женщин всегда оценивают, сексуализируют, с них всегда очень высокий спрос: нужно и хорошо выглядеть, и быть профессионалом, и состояться в семье. Получается, что женщина очень много чего должна. К сожалению, это реальность. Поэтому я просто стараюсь по мере возможности находить свой баланс и соответствовать тем требованиям, которые считаю важными для себя.