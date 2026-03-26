Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне назвали самые востребованные цифровые навыки

Россияне назвали работу с ИИ и анализ данных востребованными цифровыми навыками.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Самыми востребованными цифровыми навыками россияне считают работу с искусственным интеллектом, анализ данных и интернет-навигацию, следует из результатов исследования «Нетологии» и «Школы 21», которые есть в распоряжении РИА Новости.

«Работа с искусственным интеллектом остается самым востребованным цифровым навыком в представлении россиян. Если год назад его называли ключевым 70% респондентов, то в исследовании 2026 года этот показатель достиг 75%.Также среди наиболее актуальных и необходимых в современном мире навыков опрошенные отмечают анализ данных (48%), интернет-навигацию (47%), кибербезопасность (46%) и цифровую коммуникацию (44%)», — говорится в исследовании.

Более половины респондентов (54%) считает, что без цифровых навыков сегодня невозможно профессионально развиваться, а каждый пятый уверен, что такие компетенции значительно ускоряют карьерный рост.

Среди тех, кто уже получил новые компетенции, 44% отметили рост дохода, 34% получили повышение или новые проекты, а 30% смогли сменить профессию. При этом 21% пока не почувствовали влияния новых навыков на карьеру.

В исследовании приняли участие более двух тысяч респондентов в возрасте от 18 лет‎.