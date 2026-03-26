В Лазаревском районе Сочи началось благоустройство двух пространств

На них установят детские и спортивные площадки.

Благоустройство двух общественных территорий началось в Лазаревском районе Сочи. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в агентстве инноваций и коммуникаций города.

Специалисты приступили к обустройству детской игровой и спортивной площадок между домами № 77 по улице Павлова и № 11 по улице Изумрудной, а также по улице Атарбекова в селе Нижнее Учдере. Там до мая уложат резиновую крошку, установят металлические ограждения, парковую мебель, опоры уличного освещения, смонтируют игровой комплекс и не только.

«Работа по благоустройству общественных территорий проводится на основе пожеланий местных жителей. Создание новых спортивной и детской площадок станет хорошим вкладом в развитие инфраструктуры района и обеспечит безопасное и комфортное пространство для активного отдыха детей и взрослых», — отметил глава Лазаревского района Максим Ермолаев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.