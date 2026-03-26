В Чечне обнаружили украшения и религиозные сооружения времен халколита

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российские археологи обнаружили во время спасательных раскопок на территории Чеченской республики множество украшений, а также жилищно-хозяйственные комплексы и девять объектов предположительно сакрального назначения времен халколита, меднокаменного века. Их открытие существенно расширило представления ученых об древнейшей истории Чечни, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.
«Территория, которую мы изучили, оказалась насыщена памятниками археологии с уникальным материалом. Спасательные раскопки открыли ранее неизвестные страницы истории этих мест, начиная от эпохи халколита и заканчивая Средними веками. Это позволяет нам лучше понять исторические процессы, знание которых имеет значение не только для Чеченской Республики, но и Северокавказского региона в целом», — пояснил руководитель Кавказской экспедиции ИА РАН Владимир Малашев, чьи слова приводит пресс-служба института.
Как отмечается в сообщении, в 2025 году российские ученые провели серию масштабных спасательных археологических раскопок, предшествовавших строительству магистрального газопровода «Новогрозный-Сержень Юрт» на территории Чеченской Республики. В их рамках ученые изучили памятники на площади более чем 10 тысяч кв. м и обнаружили 11 новых объектов культурного наследия.
Самые древние объекты и артефакты были обнаружены специалистами ИА РАН на территории поселения Тяллинг-2, которое находится возле селения Курчалой на востоке Чечни. Оно относится к эре позднего халколита, или меднокаменного века — археологической эпохи, когда основным материалом для изготовления орудий труда оставался камень, но уже появлялись изделия из меди, а охота и собирательство уступили место скотоводству и земледелию.
На территории этого древнего населенного пункта, который датируется первой половиной IV тысячелетия до н. э., исследователи обнаружили два жилищно-хозяйственных комплекса и девять объектов предположительно сакрального назначения: это площадки, обмазанные глиной, кострища, алтари и места проведения тризн с остатками керамических сосудов и костями крупного рогатого скота.
Также исследователи обнаружили в Тяллинг-2 три ранее неизвестных погребения и собрали большую коллекцию из новых артефактов, в том числе фрагментов керамики, орудий труда из камня и кости, а также множества глиняных антропоморфных и зооморфных фигурок, сердоликовых бус и костяных украшений. Их дальнейшее изучение существенно расширит представления ученых об истории развития так называемой агубековской культуры, к которой относится данное поселение, подытожили Малашев и его коллеги.