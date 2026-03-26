В лесничествах Чувашии установят еще 6 видеокамер

Шесть видеокамер установят в этом году в Шемуршинском, Мариинско-Посадском, Опытном, Ибресинском и Ядринском лесничествах Чувашии при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
Оборудование будут использовать для выявления возгораний в зеленых зонах. Благодаря поставке новых камер общее количество подобных устройств в лесах республики достигнет 17. Также следить за пожарами помогут 17 беспилотных летательных аппаратов. В целом, согласно плану, в Чувашии для борьбы с возгораниями в лесах подготовят свыше 2,3 тысячи единиц оборудования, техники и инвентаря.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.