Qualcomm: 2026 год станет ключевым для стандартизации технологий 6G

БОАО /Китай/, 26 марта. /ТАСС/. Текущий год будет играть ключевую роль в стандартизации технологий мобильной связи шестого поколения (6G). Об этом заявил старший вице-президент по глобальным вопросам компании Qualcomm Technology, главный управляющий по лицензированию технологий и связям с государственными органами в Китае Цянь Кунь.
«Совершенно очевидно, что искусственный интеллект переживает переломный момент: от передовых научных исследований он переходит к глубокой трансформации отраслей и способов производства. На этом фоне открываются новые возможности для отраслевого развития, — сообщил он в ходе дискуссий на Боаоском азиатском форуме (южнокитайская провинция Хайнань). — Полагаю, что 2026 год станет годом интеллектуальных систем, которые будут развиваться еще более стремительно».
Как уточнил Цянь Кунь, технологии искусственного интеллекта «перестраивают интерфейс взаимодействия человека с машиной», постоянно прогрессируя в плане пользовательского опыта. «2026 год станет ключевым годом для стандартизации 6G», — подчеркнул он.
По словам вице-президента, Qualcomm Technology достигла консенсуса по развитию 6G с 60 партнерами по всему миру, треть из которых — китайские производители, и определила «дорожную карту» постепенного внедрения соответствующих коммерческих систем с 2029 года. «Таким образом, развитие 6G идет быстрее, чем можно было представить, и основной движущей силой здесь является ИИ», — подытожил он.