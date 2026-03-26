Российские кинотеатры начали показывать фильм «Острые козырьки: Бессмертный»

Впрочем, по-настоящему сильное впечатление «Бессмертный» производит, когда отступает от сложившихся традиций. Режиссером и оператором фильма стали Том Харпер и Джордж Стил, до этого работавшие над первым сезоном «Козырьков» (Стил снял его целиком, Харпер поставил вторую половину), — то есть люди, во многом задавшие узнаваемый пижонско-пацанский стилек всего сериала. Здесь же они, вооружившись 35-мм пленкой, почти весь первый акт отводят на неспешную меланхоличную готику про особняк с призраками, скрытый среди туманов и болот, что внезапно начинает роднить картину с потрясающими «Призраками в Венеции» Кеннета Браны. «Козырьки» всегда были блестяще сняты, но при всей своей кинематографичности они никогда не казались стесненными рамками телеэкрана, а вот «Бессмертный» прямо-таки просится в пространство кинозала. Здесь в игру парадоксальным образом вступают российские пираты, устроившие ленте, в отличие от Netflix, полноценный прокат (дают они, правда, богохульский дубляж, так что нет добра без худа). Как бы то ни было, все это делает «Бессмертного» не банальным расширенным финалом популярного сериала, искусственно выплюнутым на большие экраны в привычном виде, а достаточно самостоятельным произведением — пускай его и невозможно рекомендовать к просмотру тем, кто не знаком с содержанием предыдущих серий.