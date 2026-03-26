В Саратовской области стартовал прием заявок на конкурс «Воспитатель года»

Участниками могут стать педагоги детских садов. Для этого до 1 апреля необходимо подать документы, в которые входит заявка, представление, выписка из трудовой книжки, информационная карта, согласие на обработку персональных данных, цветная и жанровые фотографии, а также ссылка на видеоролик «Визитная карточка “Я — педагог”» продолжительностью не более трех минут. После прохождения электронной регистрации каждому участнику будет направлен порядок проведения регионального этапа конкурса. Подробности можно узнать в Саратовском областном институте развития образования по электронной почте dino@soiro.ru.