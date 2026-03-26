В Саратовской области стартовал прием заявок на конкурс «Воспитатель года»

Прием заявок на региональный этап профессионального конкурса «Воспитатель года России» стартовал в Саратовской области, сообщили в министерстве образования региона. Проведение подобных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Участниками могут стать педагоги детских садов. Для этого до 1 апреля необходимо подать документы, в которые входит заявка, представление, выписка из трудовой книжки, информационная карта, согласие на обработку персональных данных, цветная и жанровые фотографии, а также ссылка на видеоролик «Визитная карточка “Я — педагог”» продолжительностью не более трех минут. После прохождения электронной регистрации каждому участнику будет направлен порядок проведения регионального этапа конкурса. Подробности можно узнать в Саратовском областном институте развития образования по электронной почте dino@soiro.ru.
«Конкурс “Воспитатель года” — это не просто соревнование, а возможность для лучших педагогов дошкольного образования представить свой опыт, поделиться уникальными методиками и получить признание на региональном и всероссийском уровне. Воспитатели закладывают основу личности ребенка, и очень важно, чтобы их труд получал достойную оценку», — отметил заместитель министра образования региона Никита Вдовин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.