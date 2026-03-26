Психологи установили связь перфекционизма с развитием анорексии

САМАРА, 26 марта. /ТАСС/. Психологи из Самарского университета имени Королева установили связь перфекционизма с развитием анорексии и выявили способы избежать рецидивов заболевания, сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые и студенты психологического факультета в ходе экспериментального исследования определили нейробиологический механизм влияния перфекционизма на мозг человека. В результате такого воздействия в мозгу происходят определенные изменения на физиологическом уровне, что может приводить к возникновению психических расстройств, например, нервной анорексии — тяжелого психического расстройства пищевого поведения, при котором человек частично или полностью отказывается от еды, теряя вес и здоровье», — говорится в сообщении.
Исследователи выяснили, что перфекционистские установки создают устойчивые шаблоны обработки сигналов тела. При этом возникает феномен гиперконтроля, который ведет к искажению и подавлению этих сигналов. В результате человек интерпретирует чувство голода как слабость, а сигналы насыщения как угрозу потери управления, что и приводит к развитию анорексии. В ходе исследования ученые и студенты определили, как именно перфекционистские установки отключают естественную связь сознания с телом на уровне работы мозга.
«Это объясняет невосприимчивость человека к коррекции в питании и подтверждает необходимость целенаправленных терапевтических вмешательств. Чем выше уровень перфекционизма, тем хуже человек чувствует свое тело. И самая страшная физиологическая плата за расстройства пищевого поведения — это последующая дисфункция различных органов», — приводятся в сообщении слова доктора психологических наук, заведующего кафедрой психологии развития Самарского университета Константина Лисецкого.
В вузе добавили, что исследование позволяет лучше понять, почему стандартные методы лечения анорексии часто не работают: не учитывается факт того, что мозг пациента перестает слышать сигналы тела. Результаты исследования могут помочь психологам и психиатрам точнее подбирать терапию, разрабатывая дифференцированные алгоритмы для разных типов перфекционизма.