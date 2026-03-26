Психологи установили связь перфекционизма с развитием анорексии

Исследователи выяснили, что перфекционистские установки создают устойчивые шаблоны обработки сигналов тела. При этом возникает феномен гиперконтроля, который ведет к искажению и подавлению этих сигналов. В результате человек интерпретирует чувство голода как слабость, а сигналы насыщения как угрозу потери управления, что и приводит к развитию анорексии. В ходе исследования ученые и студенты определили, как именно перфекционистские установки отключают естественную связь сознания с телом на уровне работы мозга.