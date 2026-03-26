В России получили износостойкие материалы для транспортной отрасли

НОВОСИБИРСК, 26 марта. /ТАСС/. Ученые Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН получили образцы износостойких материалов на основе меди, перспективных для применения в сфере транспорта. В частности, они подойдут для изготовления скользящих контактов, а также деталей железнодорожного транспорта, таких как элементы токоприемников для метро, троллейбусов, трамваев и электричек, сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».