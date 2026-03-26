Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дигоре Северной Осетии благоустроили мемориал «Аллея славы»

Там заменили брусчатку и модернизировали освещение.

Мемориал «Аллея славы» благоустроили в Дигоре в Северной Осетии при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации местного самоуправления Дигорского района.

На территории общественного пространства уложили новый слой брусчатки и установили современную систему светильников. Провести работы удалось за счет победы проекта по благоустройству аллеи в прошлом году во всероссийском онлайн-голосовании.

«Теперь обновленная “Аллея славы” стала современным и благоустроенным местом отдыха, где приятно проводить время с семьей и друзьями, а также отдавать дань памяти героям», — добавили в администрации.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.