ФСБ предотвратила атаку дронов на военный аэродром в Саратовской области

ФСБ сорвала планы украинских спецслужб по атаке на военный объект в Саратовской области. С поличным задержан завербованный россиянин: он должен был запустить начиненные взрывчаткой дроны в сторону аэродрома, а затем скрыться за границей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Саратовской области задержан 53-летний россиянин, планировавший по заданию украинских спецслужб совершить теракт на военном аэродроме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Спецоперация по задержанию была проведена совместно с сотрудниками СК, МВД и Росгвардии. Мужчину взяли с поличным в момент, когда он пытался установить для запуска два ударных FPV-дрона, снаряженных боевыми гранатами. Фигурант был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины через один из мессенджеров и за денежное вознаграждение должен был извлечь из тайника два квадрокоптера, гранаты РКГ-3, детонаторы, 600 граммов пластичного взрывчатого вещества и ретранслятор.

«По требованию украинских спецслужб злоумышленник должен был установить дроны в 10 км от военного аэродрома, после чего активировать их и скрыться с места преступления», — пояснили в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что после выполнения задания задержанный планировал покинуть территорию Российской Федерации.