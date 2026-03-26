ФСБ предотвратила атаку дронов на военный аэродром в Саратовской области

Спецоперация по задержанию была проведена совместно с сотрудниками СК, МВД и Росгвардии. Мужчину взяли с поличным в момент, когда он пытался установить для запуска два ударных FPV-дрона, снаряженных боевыми гранатами. Фигурант был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины через один из мессенджеров и за денежное вознаграждение должен был извлечь из тайника два квадрокоптера, гранаты РКГ-3, детонаторы, 600 граммов пластичного взрывчатого вещества и ретранслятор.