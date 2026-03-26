Ученый Медведев: ЗОЖ добавляет 11 лет жизни, даже если люди начинают в 40−50 лет

«Показано, что если люди следуют правилам здорового образа жизни, здорового питания и начинают в 40−50 лет, то добавляется 11 лет [жизни]. Были проведены убедительные, серьезные исследования. Это существенная добавка», — сказал Медведев, выступая на всероссийской конференции «Безопасность человека как глобальный вызов современности: перспективы применения медицинских газов и газовых смесей», которая проходит в МГУ в четверг.