Ученый Медведев: ЗОЖ добавляет 11 лет жизни, даже если люди начинают в 40−50 лет

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Здоровые привычки, включающие сбалансированное питание и рекомендуемую физическую активность, продлевают жизнь на 11 лет, даже если человек приобретает их в 40−50 лет. Об этом сообщил доктор медицинских наук Олег Медведев, заведующий кафедрой фармакологии МГУ им. М. В. Ломоносова, президент Ассоциации по изучению медицинских газов.
«Показано, что если люди следуют правилам здорового образа жизни, здорового питания и начинают в 40−50 лет, то добавляется 11 лет [жизни]. Были проведены убедительные, серьезные исследования. Это существенная добавка», — сказал Медведев, выступая на всероссийской конференции «Безопасность человека как глобальный вызов современности: перспективы применения медицинских газов и газовых смесей», которая проходит в МГУ в четверг.
Он также отметил важность персонификации рекомендаций по питанию для российских пациентов в целях обеспечения активного долголетия населения страны.