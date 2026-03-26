Весной в Воронежской области высадят около 700 гектаров леса

Лесовосстановление на площади около 700 га проведут весной в Воронежской области. Работы выполнят при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Посадки начались в Верхнемамонском лесничестве, где почва уже позволяет проводить полевые работы. Позже они стартуют в Павловском, Бутурлиновском и Донском лесничествах.
«Главная задача весеннего этапа лесокультурной кампании — провести посадку в максимально сжатые агротехнические сроки. В условиях нашего региона период оптимальной влажности почвы и благоприятных температур обычно не превышает полутора месяцев. Для оперативного выполнения работ мы мобилизуем всю специализированную технику, поступившую в область по нацпроекту “Экологическое благополучие”. Это позволит сохранить высокие темпы лесовосстановления и обеспечить хорошую приживаемость лесных культур», — отметил заместитель министра лесного хозяйства области Александр Ерофеев.
Весь посадочный материал выращен в местных лесных питомниках и в тепличном комплексе Воронежского лесопожарного центра. Всего в этом году лесовосстановление проведут на площади свыше 1 тыс. га.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.