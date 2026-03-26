В Брянске отремонтируют участок улицы Окружной

Протяженность отрезка составляет около 1 километра.

Капитальный ремонт участка улицы Окружной проведут в Брянске при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Специалисты обновят около 1 км дороги от улицы Азарова до Донбасской. Там заменят асфальт на проезжей части, приведут в порядок тротуары, наружные инженерные сети и водопропускные трубы. Также смонтируют искусственные неровности, нанесут разметку и проведут линии электроосвещения. Отмечается, что по улице Окружной можно доехать до Воинского мемориала, который посвящен бойцам Брянского фронта, погибшим при освобождении областного центра и Бежицы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.