В подмосковных центрах онкопомощи пройдет День открытых дверей

День открытых дверей пройдет 28 марта в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области. Организация таких мероприятий помогает в достижении целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Жители старше 18 лет смогут бесплатно проконсультироваться у онколога, проверить новообразования кожи, пройти скрининг для выявления рисков онкологических заболеваний дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Для женщин предусмотрены цитологическое исследование, маммография или ультразвуковое исследование молочных желез в зависимости от возраста. Мужчины смогут пройти ПСА-тестирование для оценки рисков развития рака предстательной железы.
«Прохождение онкоскрининга — это не просто медицинская рекомендация, а осознанный шаг к сохранению собственного здоровья. Своевременная диагностика позволяет обнаружить патологию на этапе, когда лечение занимает меньше времени и дает максимальный эффект, а значит шанс на выздоровление. Мы создаем максимально комфортные условия для прохождения профилактических осмотров, делая их доступными для каждого жителя региона. С начала года такой возможностью воспользовались более 1,5 тысячи человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
День открытых дверей пройдет с 09:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований при наличии. Адреса и контактные телефоны центров размещены на официальном портале онкологической службы Московской области.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.