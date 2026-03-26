Создан «детектор качества» информации для оптимизации работы нейросетей

Поясняется, что современные большие языковые модели при работе с длинными переписками и массивами документов обычно получают весь доступный контекст целиком. Такой подход остается эффективным лишь до определенного объема данных. При росте длины контекста модель может сохранять начало и конец текста, но терять важные фрагменты из середины, что приводит к искажению ответа. Одним из распространенных способов обработки больших объемов информации остается сжатие данных с их последующим переводом в векторные представления. Это позволяет снижать нагрузку на вычислительные мощности и экономить ресурсы. Вместе с тем чрезмерное сжатие способно вызывать необратимое искажение содержания.