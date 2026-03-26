Мать блогера Лерчек открыла косметический бизнес

Мать блогера Лерчек открыла косметический бизнес в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Эльвира Феопентова — мать блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, — открыла косметический бизнес в России, выяснило РИА Новости по данным «Бир-Аналитик».

Компания «Еййя» зарегистрирована еще в 2024 году. Феопентова стала собственником с долей 60% в феврале текущего года. Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения, а его уставный капитал составляет 34 тысячи рублей.

Предприятие может продавать косметику, парфюмерию и товары личной гигиены.

В настоящее время рассматривается уголовное дело в отношении бывших супругов Чекалиных. По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года блогер и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны и вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.

Гагаринский суд Москвы 16 марта отпустил Чекалину, у которой обнаружили рак четвертой стадии, из-под домашнего ареста и заменил его на запрет определенных действий. Дело против нее о выводе более 250 миллионов рублей выделено в отдельное производство и приостановлено до ее выздоровления.

