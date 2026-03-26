Бизнесу Тюменской области расскажут о тенденциях развития экспорта в Китай

Предпринимателей приглашают на вебинар, который состоится 2 апреля.

Предпринимателей из Тюменской области приглашают на вебинар, посвященный тенденциям развития экспорта в Китай, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. Организация таких мероприятий отвечает целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В ходе онлайн-встречи слушатели узнают о перспективах работы на китайских маркетплейсах, особенностях сотрудничества со специалистами по закупкам, продвижении своего бренда через местные социальные сети, важности участия в выставках в Поднебесной. В качестве спикера выступит представитель международной юридической консалтинговой компании Sinoruss Анастасия Валова. Вебинар состоится 2 апреля. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.