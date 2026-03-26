На Камчатке отремонтируют участок дороги рядом с поселком Раздольным

Участок трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково рядом с поселком Раздольным обновят в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе аппарата губернатора и правительства Камчатского края.
Протяженность ремонтируемого отрезка — 2 км. Там заменят верхние слои асфальтового покрытия проезжей части и укрепят обочины крошкой.
«Сейчас уже объявлен аукцион на подбор подрядной организации, которая осуществит ремонтные работы. Планируется, что все работы будут завершены в начале осени», — сообщили в Министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.