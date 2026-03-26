Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке отремонтируют участок дороги рядом с поселком Раздольным

Работы на отрезке протяженностью 2 км планируют завершить в начале осени.

Участок трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково рядом с поселком Раздольным обновят в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе аппарата губернатора и правительства Камчатского края.

Протяженность ремонтируемого отрезка — 2 км. Там заменят верхние слои асфальтового покрытия проезжей части и укрепят обочины крошкой.

«Сейчас уже объявлен аукцион на подбор подрядной организации, которая осуществит ремонтные работы. Планируется, что все работы будут завершены в начале осени», — сообщили в Министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше