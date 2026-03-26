В Саратовской области пройдет акция «Ночь театрального искусства»

Акция «Ночь театрального искусства» пройдет по всей стране, в том числе в Саратовской области, 27 марта, сообщили в министерстве культуры региона. Организация таких культурных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Семья».
В общей сложности в Саратовской области мероприятия пройдут на площадках 50 учреждений. Гости смогут побывать на вечерних спектаклях, открытых репетициях, экскурсиях за кулисами, творческих встречах, лекциях и мастер-классах. Полную программу можно найти на сайте акции.
«Саратовская область имеет богатые театральные традиции, которые мы активно развиваем благодаря нацпроектам. И театральное сообщество региона присоединяется к масштабной программе, чтобы подчеркнуть уникальность и внести вклад в межрегиональное культурное взаимодействие! Каждое учреждение самостоятельно формирует программу, опираясь на общую концепцию, рекомендации организаторов и нашу региональную специфику», — сказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.