На Загорьевской улице Москвы построят жилой дом

В нем разместят 185 квартир, 3 из которых адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Многоквартирный дом возведут на Загорьевской улице в Москве, сообщил председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Площадь застройки превысит тысячу квадратных метров. В доме предусмотрено 185 квартир, три из которых адаптируют для комфортного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья», — уточнил Иван Щербаков.

Первый этаж будет нежилым. На период заселения там будет работать центр информирования о программе реновации. Также в доме оборудуют входные группы жилых секций с вестибюлями, комнатами консьержей и колясочными. Во дворе обустроят детские и спортивные площадки, проведут озеленение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.