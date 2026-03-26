На Загорьевской улице Москвы построят жилой дом

Многоквартирный дом возведут на Загорьевской улице в Москве, сообщил председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Площадь застройки превысит тысячу квадратных метров. В доме предусмотрено 185 квартир, три из которых адаптируют для комфортного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья», — уточнил Иван Щербаков.
Первый этаж будет нежилым. На период заселения там будет работать центр информирования о программе реновации. Также в доме оборудуют входные группы жилых секций с вестибюлями, комнатами консьержей и колясочными. Во дворе обустроят детские и спортивные площадки, проведут озеленение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.