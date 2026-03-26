В кубанской станице Гостагаевской отремонтируют стационар больницы

Стационар больницы в станице Гостагаевской в Краснодарском крае модернизируют в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Анапы.
Там уже усилили фундамент, заменили кровлю, окна и инженерные коммуникации. Также специалисты завершают отделку первого этажа. Подчеркивается, что еще там планируют увеличить количество коек.
«В мой адрес поступают обращения жителей об отсутствии парковочных мест возле медучреждения. Дала соответствующее поручение — в рамках готовящегося проекта благоустройства будет рассмотрена возможность переноса ограждения и выделения территории под парковку станичников, приезжающих на прием к врачам», — отметила глава Анапы Светлана Маслова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.