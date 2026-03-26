Эксперт Медведев: уровень водорода в организме может быть ключом к долголетию

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Высокий уровень водорода, вырабатываемого в кишечнике, может укреплять антиоксидантную защиту организма и выступать важным фактором, влияющим на долголетие. Такое мнение высказал доктор медицинских наук Олег Медведев, заведующий кафедрой фармакологии МГУ им. М. В. Ломоносова, президент Ассоциации по изучению медицинских газов.
Исследователь рассказал, что эта связь сегодня активно изучается учеными. В частности, японские специалисты проанализировали уровень выдыхаемого водорода в дыхании долгожителей в префектуре Окинава.
«Оказалось, что у этих людей концентрация водорода в 2,5 раза выше, чем у других контрольных групп. О чем это говорит? О том, что у этих долгоживущих людей состав микробиоты кишечника таков, что генерируется много водорода. Это антиоксидант. И в соответствии с теорией об участии оксидативного стресса в преждевременном старении, это позволяет думать о том, что эти люди лучше защищены. Они доживают до 100 лет и более», — сказал Медведев, выступая на всероссийской конференции «Безопасность человека как глобальный вызов современности: перспективы применения медицинских газов и газовых смесей», которая проходит в МГУ в четверг.
Представитель МГУ указал на развитие направления так называемой водородной медицины, в которой этот газ используется в составе терапии ряда заболеваний, в том числе болезней Альцгеймера и Паркинсона. Водород также способен сократить побочные эффекты при облучении опухолей, сообщил он.
«С учетом важности этого подхода мы на нашем факультете вместе со специалистами химического факультета МГУ разработали полностью отечественный прибор, который определяет концентрацию водорода в выдыхаемом воздухе», — заключил Медведев, уточнив, что авторы недавно получили регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медизделие.