Эксперт Медведев: уровень водорода в организме может быть ключом к долголетию

«Оказалось, что у этих людей концентрация водорода в 2,5 раза выше, чем у других контрольных групп. О чем это говорит? О том, что у этих долгоживущих людей состав микробиоты кишечника таков, что генерируется много водорода. Это антиоксидант. И в соответствии с теорией об участии оксидативного стресса в преждевременном старении, это позволяет думать о том, что эти люди лучше защищены. Они доживают до 100 лет и более», — сказал Медведев, выступая на всероссийской конференции «Безопасность человека как глобальный вызов современности: перспективы применения медицинских газов и газовых смесей», которая проходит в МГУ в четверг.