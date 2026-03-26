Когда проснутся клещи в 2026 году, сколько их будет, как защититься и что делать при укусе

С наступлением тепла на охоту выходят первые клещи. По прогнозам биологов, из-за снежной зимы в России в 2026 году ожидается большое количество кровососущих. «Газета.Ru» выяснила, действительно ли в этом сезоне увеличится популяция клещей, когда они проснутся, какие заболевания переносят, как защититься и насколько вероятно встретить клещей-гигантов.

Клещи: как выглядят и чем опасны.

Клещи, вопреки распространенному мнению, не насекомые, а паукообразные. Проще говоря, они ближе к паукам и скорпионам. Эти существа очень древние — ~им более 90 млн лет.~ Науке известно ~более 48 тысяч видов клещей~, но переносчиками болезней, опасных для человека, являются те, которые относятся к семействам иксодовых (Ixodidae) и аргасовых (Argasidae).

В большинстве регионов России обитают иксодовые клещи — это основная группа, которая активна в теплый сезон. Они подстерегают нас в лесу, на опушках, в траве, на дачных участках и могут заразить опасными заболеваниями, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель факультета биомедицинской физики МФТИ, биолог Вадим Марьинский.

Наиболее распространенные из них:

* Клещевой энцефалит — вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Инфекция может протекать в легкой форме (напоминающей грипп), а может приводить к тяжелым осложнениям: менингиту, энцефалиту, параличам и даже летальному исходу.



* Боррелиоз (болезнь Лайма) — бактериальная инфекция, вызываемая спирохетами рода Borrelia. Первым признаком часто служит характерное кольцевидное покраснение на месте укуса (мигрирующая эритема). Без своевременного лечения поражает суставы, нервную систему и сердце, приводя к хроническим формам заболевания. Вакцины от боррелиоза не существует, но он успешно лечится антибиотиками на ранних стадиях.

Реже встречаются: анаплазмоз, эрлихиоз, туляремия, клещевой возвратный тиф, крымская геморрагическая лихорадка.

Как выглядит клещ.

У клещей, как и у всех паукообразных, четыре пары лапок, тогда как насекомые имеют три пары. Отличить их можно по твердому «панцирю» (у самок — на передней части, у самцов — на всей спине). Напившись крови, они раздуваются, становится шарообразными, серыми и достигают 10 мм. Окраска варьируется от красновато-коричневой до почти черной в зависимости от вида.

Где обитают иксодовые клещи и каких видов бывают.

В большинстве российских регионов сезон клещей начинается с приходом тепла и продолжается до первых заморозков в октябре-ноябре. По словам Вадима Марьинского, наибольшая вероятность встретить паразитов на опушках лесов и полях с прошлогодней высокой травой. В лесной чаще, где меньше подлеска и густой травы, их, как ни парадоксально, меньше.

У иксодовых клещей есть разные виды, и хотя внешне они похожи, их повадки, места обитания и спектр переносимых заболеваний могут различаться.

* Европейский лесной клещ (Ixodes ricinus) — основной переносчик вируса клещевого энцефалита и боррелий в европейской части России, включая Москву и Подмосковье. Он предпочитает смешанные и лиственные леса с высокой влажностью, особенно вблизи ручьев и рек. Пик его активности приходится на май-июнь, однако отдельные особи могут встречаться с апреля по октябрь.



* Таежный клещ (Ixodes persulcatus) — доминирующий вид в азиатской части страны. Его ареал охватывает Сибирь, Урал, Дальний Восток, а также северо-западные регионы (Ленинградская область, Карелия). Как и его европейский собрат, он предпочитает увлажненные леса и является главным переносчиком вируса клещевого энцефалита в России. Пик активности — май-июнь. Окраска однотонная, черно-коричневая, без рисунка.



* Луговой клещ (Dermacentor reticulatus) — предпочитает открытые пространства: лесные поляны, опушки, луга, поймы рек. В последние годы его все чаще находят в городских парках и на газонах. Ареал лугового клеща очень широк, он встречается практически по всей стране. Отличается двумя пиками активности: весной (май) и в конце лета — начале осени (август-сентябрь). У него яркий окрас: на спинном щитке мраморный узор из белых или кремовых пятен. Этот вид хорошо переносит холод и может нападать даже ранней весной, когда снег только сошел. Является переносчиком клещевых пятнистых лихорадок (риккетсий), туляремии, а также боррелиоза. Для домашних животных особенно опасен, так как часто вызывает пироплазмоз.



* Степной клещ (Dermacentor marginatus) — обитает в степных и лесостепных зонах, на дачных участках и в огородах южных регионов России. Он также может переносить туляремию и другие инфекции. Пик его активности приходится на весну и осень.



* Клещ Павловского (Ixodes pavlovskyi) — менее известный, но не менее опасный вид. Он обитает в тех же регионах, что и таежный клещ, но тяготеет к лесопарковым зонам вблизи крупных городов (например, в Новосибирске, Томске, а также в пригородах Москвы и Санкт-Петербурга). Этот клещ лучше приспособлен к жизни рядом с человеком, так как может паразитировать на птицах и мелких млекопитающих. Пик его активности, как и у таежного, приходится на май-июнь. Клещ Павловского переносит те же инфекции, включая энцефалит и боррелиоз.

Прогноз по клещам на сезон — 2026.

* ~Сколько клещей будет в этом году?~

Недавно биологи предупредили россиян об аномальном количестве клещей из-за обильных осадков. Как отметил Вадим Марьинский, толстый слой снега и оттепели обеспечили клещам хорошую зимовку: они укрывались в лесной подстилке, трещинах коры и старых пнях. Однако паниковать не стоит.

По данным Роспотребнадзора, начало активности клещей ожидается в третьей декаде марта. ~Около 100 россиян из 19 регионов страны уже обратились с жалобами на укусы кровососущих с начала года~. Почти половина случаев зафиксирована в Краснодарском крае и республике Крым.

* ~Что за клещи-гиганты и появятся ли они в Москве?~

Напугали россиян и многочисленные новости про клещей-гигантов Хиаломма (Hyalomma), которые отличаются крупными размерами, прочным панцирем, способностью преследовать жертву и бегать со скоростью муравья. Они являются переносчиками крымской геморрагической лихорадки, болезни Лайма, клещевого энцефалита. Их массовое появление зафиксировано на юге страны.

Биолог Марьинский отметил, что клещи-гиганты, которые также относятся к семейству иксодовых, всегда жили в южных регионах России — в степях, полупустынях и сухих предгорьях, например, в Краснодарском крае. Их особенность — активный поиск жертвы. В отличие от своих «пассивных» собратьев, Hyalomma не партизаны, а охотники, способные преодолевать десятки метров, реагируя на вибрацию почвы и запах.

Виды рода Hyalomma — не новое явление для нашей страны. Но вероятность встретить их на зеленой лужайке или в лесу с ручьями стремится к нулю,

— объяснил Вадим Марьинский.

По словам эксперта, в Москве и Центральной части России их ждать не стоит — погода неподходящая. Изменение климата может со временем сместить их ареал севернее, но пока этого не происходит.

Биолог добавил, что от Хиаломма, как и от всех других иксодовых клещей, отлично помогают репелленты.

Что делать, если укусил клещ.

Если клещ присосался к коже, его необходимо аккуратно удалить как можно быстрее и передать на лабораторное исследование, рассказал «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. Такой анализ позволяет определить наличие возбудителей наиболее распространенных инфекций, переносимых клещами.

Исследование самого клеща, по словам специалиста, дает возможность быстрее оценить вероятность инфицирования. На раннем этапе после укуса иммунная система человека еще не вырабатывает достаточного количества антител, поэтому анализы крови могут не дать точного результата.

~После получения результатов рекомендуется обратиться к врачу в течение 72 часов~. Если в клеще обнаруживаются возбудители инфекций, специалист может назначить профилактическую терапию.

Для профилактики клещевого энцефалита (в эндемичных регионах) может быть введен противоклещевой иммуноглобулин. Важно: его эффективность максимальна в первые 72−96 часов после укуса.

Для профилактики боррелиоза врач может назначить однократный прием антибиотика — также в первые 72 часа.

Противоклещевой иммуноглобулин защищает только от энцефалита, но не от боррелиоза. Антибиотик работает против боррелиоза, но бесполезен при энцефалите. Поэтому решение о профилактике должен принимать специалист.

Как правильно удалить клеща.

Чем быстрее вы извлечете клеща, тем лучше. Идеально — в течение первых часов после присасывания. Используйте один из проверенных способов:

* Специальным инструментом (клещеверт, тик-твистер). Это самый безопасный метод. Инструмент продается в аптеках и зоомагазинах. Захватите клеща как можно ближе к коже и плавно выкручивайте его, вращая вокруг оси.



* Пинцетом. Захватите клеща у самого основания (у головки) и аккуратно, без рывков, вытягивайте, слегка покачивая.



* Ниткой. Завяжите прочную нитку в узел вокруг хоботка клеща, как можно ближе к коже. Плавно раскачивайте и тяните вверх.

Чего делать нельзя.

* Давить на тело клеща — так содержимое его слюнных желез может быстрее попасть в ранку.



* Использовать масло, бензин, крем или другие жидкости — это не заставит клеща вылезти, но может спровоцировать срыгивание инфекции в кровь.



* Прижигать клеща.

Как защититься от клещей.

Эксперты подчеркивают: комплексный подход работает лучше, чем одноразовые меры. Биолог Марьинский отмечает, что в способах защиты не стоит изобретать велосипед, а нужно придерживаться проверенных методов.

Правильная одежда и осмотр.

При выходе на природу выбирайте светлую одежду с длинными рукавами и плотными манжетами, брюки заправляйте в носки или сапоги. На светлой ткани клеща легче заметить.

«Клещи нападают снизу, поэтому обрабатывать репеллентами нужно в первую очередь штаны и обувь, а уже потом куртку. Осматривайте себя и своих спутников каждые 1−2 часа. Особенно внимательно проверяйте подмышки, паховую область, шею и волосистую часть головы», — объяснил ученый.

Репелленты.

Как отмечают специалисты, репелленты отлично работают против клещей, но важно их правильно применять.

Акарицидные средства (убивают клещей) наносят только на одежду, а не на кожу. После обработки одежду нужно просушить, а затем надеть.



Репелленты на основе ДЭТА отпугивают клещей и могут наноситься на открытые участки кожи, но важно соблюдать допустимую концентрацию (для детей — не выше 10−15%).



Спреи и аэрозоли действуют ограниченное время. Дождь и повышенная влажность смывают защиту, поэтому обработку нужно повторять.

Инфекционист и биолог подчеркивают: вакцинация — лучший способ защитить себя от клещевого энцефалита. Введение противоклещевого гамма-глобулина после укуса — не панацея, а экстренная мера, которая не дает 100-процентной защиты. Прививка же формирует надежный иммунитет.

Вакцинация особенно рекомендована жителям эндемичных регионов (Сибирь, Урал, Дальний Восток, северо-запад России) и тем, кто планирует поездки в такие зоны. Вакцинацию проводят заранее, обычно осенью или зимой, но есть и ускоренные схемы. Бесплатно прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства.

По словам биолога Марьинского, вакцинацию также следует пройти туристам, которые планируют поездки в эндемичные по клещевому энцефалиту места: в Карелию, на Байкал, Алтай, центральные регионы России (Ярославская, Ивановская, Тверская области), Приморский и Хабаровский края. Прививку нужно ставить за несколько месяцев до планируемой поездки, чтобы успел выработаться иммунитет.

Как защитить домашних животных от клещей.

Клещи опасны не только для людей, но и для домашних животных, особенно для собак. От паразитов питомец может заразиться пироплазмозом (бабезиозом) — смертельно опасным заболеванием, которое проявляется вялостью, отказом от еды, повышением температуры и потемнением мочи, рассказала главный ветеринарный врач ветклиники в Подмосковье Валентина Чернышова.

Специалист рекомендует использовать комплексную защиту:

* Таблетки — наиболее надежный способ защиты. Они действуют изнутри: когда клещ кусает собаку, препарат попадает в его организм и вызывает гибель. Однако они не всем подходят (есть противопоказания при эпилепсии).



* Капли на холку и спреи — наружные средства, которые отпугивают и убивают клещей. Их можно совмещать с таблетками, но не одномоментно (с интервалом не менее 10 дней).



* Ошейники — менее надежный вариант. Их нужно правильно закреплять, чтобы они не болтались. Кроме того, у некоторых животных на ошейники бывает контактная аллергия.

«После прогулки, даже если собака обработана, обязательно осматривайте ее. Заражение происходит не сразу, а через 12 часов после укуса, поэтому важно снять клеща как можно скорее, — предупреждает Валентина Чернышова. — Если вы нашли клеща, удалите его специальным клещевертом — их можно купить в любом зоомагазине. Сдавать ли его на анализ — вопрос спорный, так как на пушистой собаке может быть несколько клещей. Главное — следить за состоянием животного. Если появились симптомы (вялость, отказ от еды), нужно срочно к врачу».

Ветеринар отметила, что кошки, в отличие от собак, гораздо реже болеют пироплазмозом. У них вызывает болезнь специфический вид паразита — Babesia felis, собачий Babesia canis для кошек обычно не опасен. Однако клещ может их заразить болезнью Лайма.

«Для кошек существует несколько видов капель: инсектициды направлены на борьбу с блохами, вшами, власоедами. Но против клещей работают акарициды — это другая группа препаратов», — подчеркнула ветеринар.

Мифы о клещах.

Миф 1: Клещи прыгают на людей с деревьев.

Это самый популярный миф. Как объясняют Вадим Марьинский и Андрей Поздняков, у клещей нет крыльев, и они не прыгают. Паукообразные поджидают жертву в траве, цепляясь за одежду или обувь снизу. Поэтому обрабатывать репеллентами нужно в первую очередь штаны и обувь, а уже потом куртку.

Миф 2: Клещи предпочитают светлую одежду.

Это неправда. У клещей нет глаз, они ориентируются по запаху и осязанию. Светлая одежда помогает самому человеку быстрее заметить ползущего клеща, но на его поведение цвет не влияет.

Миф 3: Если привит от клещевого энцефалита, можно не бояться укусов.

Вакцина защищает только от вируса энцефалита, но не от других заболеваний, таких как боррелиоз. Поэтому даже привитому человеку после укуса клеща необходимо сдать его на анализ или следить за своим состоянием.

Миф 4: Кусают только самки.

Кусают все: и самцы, и нимфы (неполовозрелые особи), говорит инфекционист Поздняков. Опасность самцов и нимф в том, что они могут присосаться ненадолго (на несколько минут) и отпасть незамеченными, но при этом уже успеть передать инфекцию. Именно поэтому человек иногда заболевает, даже не обнаружив клеща.

Миф 5: После укуса нужно сразу пить антибиотики или противовирусные.

Эффективность противовирусных препаратов для экстренной профилактики клещевого энцефалита не доказана. Антибиотики для профилактики боррелиоза может назначить только врач (например, одну таблетку доксициклина) в течение 72 часов после укуса. Бесконтрольный прием антибиотиков вреден.

Миф 6: Выпивший человек — не цель для клеща.

Клещи реагируют на запах и температуру тела. Человек в состоянии алкогольного опьянения для них ничем не отличается от трезвого. Более того, в таком состоянии он с меньшей вероятностью заметит укус и вовремя примет меры.

