В Тобольске начали строить «Менделеев-парк»

Все работы планируют завершить в сентябре.

Строительство «Менделеев-парка» началось в Тобольске Тюменской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.

Специалистам предстоит провести подготовительные работы и демонтировать старые конструкции на территории, благоустроить пространство, провести наружное освещение, системы водоснабжения и водоотведения. Также в планах изготовить и установить входную группу. Для детей в парке оборудуют игровую площадку. Завершить строительство планируется в сентябре этого года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.