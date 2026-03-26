В Дагестане за год создадут 19 новых рабочих мест для людей с инвалидностью

Работодатели, трудоустраивающие жителей с инвалидностью I и II группы, а также ветеранов боевых действий, могут получить 200 тыс. рублей на оснащение одного рабочего места. Свою готовность в этом подтвердили 14 компаний региона. В их числе медицинский колледж им. Башларова, предприятия «Время перемен», «АНЖИ» и другие.