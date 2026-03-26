В Дагестане за год создадут 19 новых рабочих мест для людей с инвалидностью

Предприятия Дагестана в этом году создадут 19 новых рабочих мест для людей с инвалидностью. Для этого они получат господдержку по нацпроекту «Кадры», сообщили в администрации главы республики.
Работодатели, трудоустраивающие жителей с инвалидностью I и II группы, а также ветеранов боевых действий, могут получить 200 тыс. рублей на оснащение одного рабочего места. Свою готовность в этом подтвердили 14 компаний региона. В их числе медицинский колледж им. Башларова, предприятия «Время перемен», «АНЖИ» и другие.
Для того чтобы привлечь предприятия к трудоустройству людей с инвалидностью и рассказать о субсидии, в городах и районах республики проведут 26 выездных мероприятий «Мобильного проектного офиса». Специалисты минтруда региона расскажут о всех мерах государственной поддержки при принятии на работу льготных категорий жителей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.