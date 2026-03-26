В Ульяновской области за год обновят 53 километра дорог к медучреждениям

«В этом году продолжим приводить в нормативное состояние автомобильные дороги, ведущие к социально значимым объектам. Особое внимание уделяем маршрутам, обеспечивающим подъезд к учреждениям здравоохранения. Так, будет проведен ремонт 13 участков автодорог протяженностью более 53 километров, ведущих к медицинским учреждениям. Например, в Базарносызганском районе отремонтируем участок от Базарного Сызгана до села Патрикеево протяженностью почти 3 километра, в рабочем поселке Новая Малыкла обновим транзитный участок. По этим маршрутам жители добираются в районные больницы», — сказал губернатор Алексей Русских на штабе по комплексному развитию региона.