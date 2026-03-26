В Ульяновской области за год обновят 53 километра дорог к медучреждениям

Ремонт 53 километров дорог, ведущих к медицинским учреждениям, проведут в Ульяновской области в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
«В этом году продолжим приводить в нормативное состояние автомобильные дороги, ведущие к социально значимым объектам. Особое внимание уделяем маршрутам, обеспечивающим подъезд к учреждениям здравоохранения. Так, будет проведен ремонт 13 участков автодорог протяженностью более 53 километров, ведущих к медицинским учреждениям. Например, в Базарносызганском районе отремонтируем участок от Базарного Сызгана до села Патрикеево протяженностью почти 3 километра, в рабочем поселке Новая Малыкла обновим транзитный участок. По этим маршрутам жители добираются в районные больницы», — сказал губернатор Алексей Русских на штабе по комплексному развитию региона.
Также асфальт обновят на участке дороги «ССУ» — Карсун — Вешкайма длиной 5,8 километров от села Вешкайма до рабочего поселка Вешкайма. На всех объектах специалисты заменят асфальт, укрепят обочины, установят новые знаки и нанесут разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.