Эксперты рассказали, может ли работодатель контролировать личные переписки

«Работодатель вправе контролировать рабочие процессы, то есть выполнение задач, использование корпоративной техники, служебную переписку, если это закреплено во внутренних документах и сотрудник об этом уведомлен. Как только речь заходит о личной переписке, личных аккаунтах, содержимом личных устройств или информации, не связанной с работой — это уже зона личной жизни, вмешательство в которую без согласия сотрудника незаконно. Сотрудник вправе требовать компенсацию морального вреда, если доказано неправомерное вмешательство в его личную жизнь или нарушение тайны переписки», — заявили в департаменте.