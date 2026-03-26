Эксперты рассказали, может ли работодатель контролировать личные переписки

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Работодатели не имеют права контролировать личные переписки россиян, а также информацию, не связанную с работой, рассказали интернет-изданию «Газета.ru» в департаменте организационного развития Роскачества.
«Работодатель вправе контролировать рабочие процессы, то есть выполнение задач, использование корпоративной техники, служебную переписку, если это закреплено во внутренних документах и сотрудник об этом уведомлен. Как только речь заходит о личной переписке, личных аккаунтах, содержимом личных устройств или информации, не связанной с работой — это уже зона личной жизни, вмешательство в которую без согласия сотрудника незаконно. Сотрудник вправе требовать компенсацию морального вреда, если доказано неправомерное вмешательство в его личную жизнь или нарушение тайны переписки», — заявили в департаменте.
Помимо этого, в Роскачестве отметили, что размер компенсации зависит от степени вмешательства, последствий для сотрудника, распространения информации третьим лицам, а также поведения работодателя после инцидента. Однако могут возникнуть риски, когда работодатель нарушает закрепленные права, например, незаконно получает доступ к личной переписке, устанавливает скрытое наблюдение без уведомления, собирает и обрабатывает персональные данные без подписания согласия на это.
В ведомстве подчеркнули, что работодателю необходимо четко прописать в локальных актах, какие именно формы могут применяться, в каком объеме и с какой целью, а сотрудник должен быть ознакомлен с этими правилами под подпись.