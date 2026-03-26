Студенты воронежского медуниверситета познакомились с работой офтальмолога

День открытых дверей провели в Воронежской областной клинической офтальмологической больнице для студентов государственного медицинского университета им. Н. Н. Бурденко, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Профориентационные мероприятия для будущих медработников способствуют достижению целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Со студентами работала заместитель главного врача больницы Ольга Донкарева. Сначала их познакомили с историей медицинского учреждения. Затем обучающиеся посетили отделение лазерной микрохирургии с современным оборудованием экспертного класса, попробовали самостоятельно рассмотреть глазное дно при помощи щелевой лампы в Центре микрохирургии глаукомы. Также они смогли понаблюдать за ходом офтальмологических операций.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.