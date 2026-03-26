В Наро-Фоминской поликлинике появился Единый кабинет диспансеризации

Единый кабинет диспансеризации появился на базе Наро-Фоминской поликлиники в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
«Главное отличие нового формата оказания медицинской помощи заключается в том, что не нужно заранее записываться, брать направление или ходить по разным кабинетам, достаточно просто прийти в поликлинику», — сказал заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Девид Фан.
Сейчас специалисты расставляют мебель и подключают необходимое оборудование. После открытия пациенты смогут там сдавать кровь на клинический анализ, глюкозу, холестерин и гепатит С, делать ЭКГ, измерять внутриглазное давление, проверять рост и вес. Результаты обследования будут доступны в электронной медицинской карте. Кабинет будет работать с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:00.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.