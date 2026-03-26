Мантуров рассказал о проработке запрета вейпов

«Соответствующее поручение дано ведомствам, в том числе и Минздраву, министерству экономического развития, министерству финансов, для того, чтобы прийти к общему знаменателю. Но все это направление поддержали. Дальше уже регуляторно мы должны прийти к тем решениям, которые поступательно приведут к запрету по использованию такой продукции», — ответил Мантуров на вопрос РИА Новости о том, рассматривается ли инициатива запрета вейпов в России.