Мантуров рассказал о проработке запрета вейпов

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Ряду ведомств дано поручение проработать возможность запрета использования и оборота вейпов в России, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах съезда РСПП.
«Соответствующее поручение дано ведомствам, в том числе и Минздраву, министерству экономического развития, министерству финансов, для того, чтобы прийти к общему знаменателю. Но все это направление поддержали. Дальше уже регуляторно мы должны прийти к тем решениям, которые поступательно приведут к запрету по использованию такой продукции», — ответил Мантуров на вопрос РИА Новости о том, рассматривается ли инициатива запрета вейпов в России.
