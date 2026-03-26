В Ставропольском медицинском университете открыли комнату матери и ребенка

Комната матери и ребенка появилась в Ставропольском государственном медицинском университете, сообщили в краевом правительстве. Помощь молодым родителям — один из приоритетов нацпроекта «Семья».
Ее разместили в главном корпусе вуза на улице Мира, 310. Туда закупили все необходимое оборудование, игрушки, развивающие пособия. Также там появилась группа кратковременного пребывания, рассчитанная на пять малышей. Под присмотром воспитателей дети будут находиться до четырех часов в день.
«В университете обучаются десятки студенческих семей. Открывая комнату матери и ребенка, мы поддерживаем молодые семьи в их непростом, но очень важном решении — совмещать учебу и воспитание детей», — подчеркнул ректор вуза Виктор Мажаров.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.