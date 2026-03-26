В приангарском поселке Седаново отремонтируют школу

Общеобразовательную школу в поселке Седаново Иркутской области модернизируют при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном министерстве строительства.
В двухэтажном здании отремонтируют фасад и фундамент, заменят кровлю, окна и двери, улучшат системы отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации. Еще мастера выполнят внутренние отделочные работы, в том числе обновят пищеблок, спортивный и актовый залы. Также предусмотрено благоустройство пришкольной территории. Завершить все работы планируют до 30 ноября 2027 года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.