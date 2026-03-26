В Омской области обновят дорогу от столицы региона к селу Седельниково

Участок трассы Омск — Муромцево — Седельниково приведут в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области.
Работы проведут на отрезке с 286-го по 288-й километр. В планах ликвидировать пучинообразования и заменить асфальтовое покрытие. Также специалисты укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.
Напомним, ранее на трассе Омск — Муромцево — Седельниково обновили еще три участка. Их общая протяженность составила 3,7 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.