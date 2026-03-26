В Кузбассе обновят 40 крупных коммунальных объектов

Специалисты в этом году модернизируют 40 объектов коммунальной системы на территории Кемеровской области — Кузбасса, сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса. Работы проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Коммуникации обновят на территории 10 муниципалитетов, в числе которых — Белово, Калтан, Тайга, а также Кемеровский, Новокузнецкий, Прокопьевский округа. Завершить ремонт должны до наступления следующего отопительного сезона.
«Всего обновляем 40 объектов. Среди самых значимых — две котельные в поселке Яя, которые обеспечивают теплом более двух тысяч жителей. В Гурьевске возводим модульную станцию очистки воды. Она обеспечит чистой водой более четырех тысяч жителей района Горновская площадка. В поселке Загорском Новокузнецкого округа реконструируем почти два километра тепловых сетей и канализацию. Это повысит надежность и качество теплоснабжения для двух тысяч жителей поселка», — отметил губернатор региона Илья Середюк.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.