В Кузбассе обновят 40 крупных коммунальных объектов

«Всего обновляем 40 объектов. Среди самых значимых — две котельные в поселке Яя, которые обеспечивают теплом более двух тысяч жителей. В Гурьевске возводим модульную станцию очистки воды. Она обеспечит чистой водой более четырех тысяч жителей района Горновская площадка. В поселке Загорском Новокузнецкого округа реконструируем почти два километра тепловых сетей и канализацию. Это повысит надежность и качество теплоснабжения для двух тысяч жителей поселка», — отметил губернатор региона Илья Середюк.