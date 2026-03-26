МЧС подготовило проект указа о военной службе в рядах ФПС

МЧС подготовило проект указа о военной службе в противопожарных подразделениях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. МЧС России подготовило проект указа президента РФ, предусматривающего возможность прохождения военной службы в рядах федеральной противопожарной службы (ФПС), в том числе по контракту, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Внести в положение о министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий следующие изменения: организует прохождение военной службы военнослужащими в спасательных воинских формированиях и воинских формированиях федеральной противопожарной службы, службы в федеральной противопожарной службе, а также службу (работу) федеральных государственных гражданских служащих и работников МЧС России; осуществляет в установленном порядке прием граждан РФ на военную службу в спасательные воинские формирования и федеральную противопожарную службу по контракту», — говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, проект указа подготовлен в целях установления правовых основ прохождения военной службы в федеральной противопожарной службе и регулирует вопросы приема граждан РФ на военную службу по контракту в ФПС.

Указ должен вступить в силу со дня его подписания.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил РИА Новости, что около 7 тысяч военнослужащих министерства обороны, проходящих службу по призыву, будут ежегодно привлекать к работе в подразделениях федеральной противопожарной службы, укомплектованность которой составляет чуть более 76%.